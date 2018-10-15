黑眼圈太重... 賓士男買米酒被查獲毒品

2018-10-15 11:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕開賓士名車的李姓男子下車買米酒，因臉上黑眼圈，吸引保大迅雷警網注意，李稱剛與女友在釣蝦場釣完紅蟳，買米酒準備好好大快朵頤，警方原不知路旁賓士車是李男所開，女友見男友被警包圍，自告奮勇進車找證件時，被警方查獲52.78公克毒品，李男坦承持毒、吸毒，堅稱女友不知情。

保安大隊迅雷中隊警組小隊長鄭仁國、警員陳育材等2人，昨夜執行轄區熱區、熱點複式巡邏，行經左營區富民路與裕誠路口時，發現路旁超商有一輛賓士車違停，但原不知是李男（25歲）所開，警方見他拿著米酒從超商內走出，趨前盤查其身分，發現曾有多項前科。

他稱剛與女友在釣蝦場釣完紅蟳，超商購買米酒準備蒸煮食材慶祝一下，盤查過程中，警方見李男舉止緊張，不時不自在地眼神亂瞄，將身體往車輛旁移去，此舉更加引發警方注意，此時，李男的女友走向警察和男友，企圖幫男友解圍，反越幫越忙。

警方瞄見賓士車內有10小包白色「半女魔頭」咖啡包，類似「凡賽斯圖案」，經秤含袋毛重52.78公克，李嫌臉色鐵青並坦承持有MDMA咖啡包，並撇清女友並不知情等語。

李嫌大嘆「米酒炊紅蟳」吃不到了，囑咐女友自己小心將車開回家吧，全案將李嫌依毒品危害防制條例案移送地檢署偵辦並配合刑警大隊向上溯源。