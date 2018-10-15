劈腿12女詐得1200萬元 愛情騙子坐牢還泡2妞

2018-10-15 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中畢業的男子蔡聖傑，誆稱自己出身「黑道世家」或富家公子哥，或經營茶葉等事業的生意人，同時與10多名女子交往，卻是詐財騙色的愛情騙徒，還有兩名女子為他生子，他先以「娶妳為妻」這句話騙取信任，再瞎掰父親罹患癌症、小弟被關要交保金，甚至涉入官司需錢賄賂法官等理由，5年來共詐騙12名女子，得款高達1200萬元，更厲害的是，他坐牢時還能寫信與2名女子交往，承諾「我出去馬上給妳名份」，法官認為蔡男「反社會傾向及惡質程度」，比一般詐財更嚴重，手法更卑劣，依詐欺罪判處7年徒刑，並宣告強制工作3年，全案確定。

判決書指出，現年45歲國中畢業的蔡男，早已結婚並育有子女（2011年離婚），他卻在2009年欺騙陳姓女子情感，詐得751萬餘元，判刑10月，於2011年5月入獄，誇張的是，他竟在坐牢時，同時透過書信，與曾姓、鄒姓女子交往並借錢，信件內容包括「一樣諾言不變，我出去馬上給妳名份」、「希望妳一聲老公，能用妻子的角色去珍惜」、「不知道妳是否也願意與我共度一生一世」等。

蔡男在2012年3月出獄後變本加厲，透過網路「愛情公寓」與中國的「百度聊天」，結交台灣與中國共10名女子，其中12人受害，荒唐的是，他不是一個一個輪流騙，而是同時間與多名女子交往，例如與為他生女的曾姓女子交往時，同時與鄒姓等另5名女子交往，「腳踏6條船」，與為他生兒子的王姓女子交往時，又同時與另5名女子交往，也是同時「腳踏6條船」，為他生女的曾女被騙209萬餘元，金額最高的是佘姓女子，被騙高達357萬餘元。

蔡男等眾女子上鉤後，開始瞎掰各種荒唐理由詐財，包括經營茶葉生意需資金周轉、犯傷害罪需要68萬元和解金與律師費、父親罹患癌症要手術、弟弟被關要保釋金、茶葉外銷要保證金、需錢投資停車場與電子遊樂場，更離譜的是他瞎掰自己出身黑道世家，進口貿易的貸款被凍結，「諸事不順」，需要戴有龍造型的金戒指化解，涉入官司需錢聘請律師、賄賂法官與監獄官員。

彰化地院一審時，蔡男全盤否認犯行，辯稱是真心與對方交往，一審依詐欺罪判處他徒刑5年，並認為他有犯罪習慣，因遊蕩或懶惰成習而犯罪，宣告強制工作3年，檢方認為量刑太輕，蔡男認為太重，都上訴二審。

台中高分院審理時，蔡男改口承認詐騙，二審法官認為，蔡男5年來不斷行騙，「反社會傾向及惡質程度」比一般詐財更嚴重，手法也卑劣，出獄後故技重施，顯示再犯的危險性高，又是長時間連續詐財，還導致兩女各生一女、一子，造成被害人嚴重創傷，一審量刑5年太輕，撤銷改判7年，並宣告強制工作3年，全案確定。