店到店寄貨出現「魔鬼的細節」 詐團乘機換貨行騙

2018-10-15 10:58

［記者楊政郡／台中報導］彭男等3人詐騙集團在全國多地犯案，以狸貓換太子手法詐騙網路賣家，2017年2月與台中賣家談妥購買「iphone7」，以「店到店」、「貨到付款」方式交易，賣家把貨拿到全家一中店代寄之際，3人假冒寄件人到「一中店」要求換貨，把「iphone7」換走，換成一推無價值的「票劵14張、保固說明書、衛星導航說明書、A4紙等」（假包裹），彭等3人已被桃園、新北等地檢署起訴，台中地檢署再依詐欺罪起訴。

檢察官調查，彭男與前妻蘇婦、李男3人，已在高雄市、台南市、台中市、桃園市、南投縣等地犯案，2017年2月5日又重施故計，在蝦皮拍賣網站看上一支「iphone7」，與黃姓賣家談妥2萬2000元，且談妥以「店到店」、「貨到付款」方式交易。

魔鬼出在細節裡，被告等人要求賣家，必須寄出包裹後，馬上傳送寄件人姓名及電話等資料給他們，有了寄件人姓名及電話，他們就可作手腳！

黃姓賣家到全家一中店寄貨（2月5日晚上9時），被告3人從蝦皮網站取得貨物代碼及寄運之超商，又得知寄件人姓名及電話後，立即從新北市趕到台中市全家一中店（2月6日1時53分，貨還未上車），由全家店內的FamiPort機器列印出新寄件單，拿到櫃檯以「寄件人」身分，表示貨錯了，當場換貨，把真的「iphone7」換走，拿一包無價值的「票劵14張、保固說明書、衛星導航說明書、A4紙等」包的好好，店員核對寄件人姓名及電話均無誤，就讓他換走。

而該假包裹當然無人領取，事後全家超商通知寄件人黃女來取回，黃女發現不是她當初代寄的包裹，才知受騙。被告等人坦承犯行，以加重詐欺罪起訴。