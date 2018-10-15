「孝子」不甩台大醫師專業意見還罵「不要臉」 判賠6.5萬元確定

台大醫院。（資料照）

2018-10-15 10:18

〔記者溫于德／台北報導〕台大醫院創傷醫學部整合醫學科曾姓主治醫師，指控自稱「孝子」的黃男帶其老父前來就診時，不僅理會專業意見還公開辱她「不要臉」，提告求償。台北地院審理認同簡易庭見解，黃男確實貶損醫師名譽，另審酌，黃在二審審理期間以向監察院陳情，恐嚇醫師撤回民事案件，基於對名譽、人格尊嚴等毫不尊重，判賠6萬5000元確定。

前年7月間，黃男帶患有多重疾病的84歲老父，前往台大醫院住院治療，由曾姓醫師主治。但他被控，非但屢次主導治療流程、拒絕護理師為父親施打胰島素，甚至在病房內外辱罵曾姓醫師「值班都在睡覺」、「妳敢做不敢當」、「真的是不要臉」、「不要臉到了極點」等語。

簡易庭認定黃男確實損及曾姓醫師名譽，判賠6萬5000元。

但不服的黃上訴喊冤，老父因褥瘡嚴重，曾要求整型外科醫師會診，竟遭曾姓醫師以「會診不是你說會診就會」診、「我們整型外科的醫師都很忙」等語拒絕；且曾姓女醫師還認父親是「末端病人」，最終延誤救治、導致死亡，並對「我這種孝子以刑民事訴訟苦苦相逼。」

至於被指辱罵部分；黃也解釋，父親後由另位男醫師治療後，恰逢曾姓女醫師值班竟又對他表示，「你講的喔，你爸爸不需要我的關心，那請你承諾，以後只要我值班，你爸爸有任何緊急醫療救治，我都不用處理．．．」，因此是曾姓醫師欠缺主治醫師對病患應有態度及醫德在先，自己才會脫口說出。

但台北地院審理後認同簡易庭見解，並審酌黃男在法院開庭期間一再表示「訴訟將報將遺禍妳（指曾女）或妳家人」，又以向監察院陳情、恐嚇醫師撤回民事案件，甚至威脅法官必須判決免賠或減低賠償數額，認其對人格尊嚴及權利毫不尊重，駁回請求，全案定讞。

刑事方面，黃男去年已被依公然侮辱罪判科罰金6000元確定。