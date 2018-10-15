砍死1條狗 判3個月、罰22萬元

2018-10-15 10:18

〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子到朋友家作客，疑不滿友人飼養的黑狗對他狂吠，憤而持鐮刀將黑狗砍死，友人見狀氣極敗壞報警逮人，李男被依違反動物保護法判刑3個月，併科罰金22萬元，可上訴。

今年1月剛出獄的李姓男子，4月間到高姓友人家作客，見屋內黑狗對他狂吠，李姓竟持鐮刀當場將黑狗砍死，手段殘忍，高男氣得報警抓人，李男被依違反動保法送辦。

法官認為李男不知尊重自然生命，竟至被害人家中故意砍殺犬隻致死，輕蔑動物生命的態度實不足取，依法判刑3個月，併科罰金22萬元，有期徒刑得易科罰金，罰金得易服勞役。