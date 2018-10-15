50歲婦人戀上機師 匯款幫他辦退休被阻才夢醒

保七員警與台銀行員不斷勸說，機師在泰國辦理退休，卻要她把錢匯到馬來西亞，十分不合理。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-10-15 08:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕退休金不能自己領？匯款幫機師辦退休？保七警耐心勸這都是假的！

新竹50歲單身林姓婦人掉進詐騙集團網路交友投資詐騙陷阱，歹徒盜用網路照片，偽裝成航空公司機師，在IG中不斷甜言蜜語，取得婦人信任後，騙稱他已經任滿25年可以退休，退休金不能自己領，必須委由家屬來辦理，拜託婦人當作家屬，先幫忙匯款新台幣6萬元來支付申請退休的律師費用，就可以領取他的退休金。

詐騙集團一邊假扮航空機師，一邊假扮辦理退休的律師，一人分飾兩角來詐騙林婦。林婦人不疑有他，上週前往台灣銀行新竹分行辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起行員王慧珊、襄理劉維欣注意，立即通報派駐台銀的保七員警陳偉、張世欣上前關心瞭解。

婦人一直相信，只要匯款過去，機師情郎就可以順利領取退休金，並來台灣和她在一起。保七員警與台銀行員不斷勸說，機師在泰國辦理退休，卻要妳把錢匯到馬來西亞，十分不合理，這些都是詐騙的手法，千萬別上當，婦人最後才明白醒悟，這是一場網路交友詐騙。全案由新竹市警局繼續循線追查幕後的詐騙集團。

警方表示，以往網路交友詐騙會偽裝假軍官、假醫生、假富商等等，本案是派駐在台灣銀行的保七第一大隊所攔阻的第一件偽裝成「外國航空機師」的交友詐騙，表示詐騙手法不斷在更新，呼籲民眾要特別注意。