凍未條！瘋狂女粉絲用殭屍帳號霸凌 「仔仔」老婆告了

上圖︰喻虹淵2015年發文，秀出和仔仔戴婚戒的照片。（取自臉書） 下2圖︰網友留言攻擊謾罵喻虹淵。（記者劉慶侯翻攝）

2018-10-15 07:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕藝人「仔仔」周渝民的老婆喻虹淵兩年多前結婚、生女後，幾乎淡出幕前幕後。但她7月才重開「臉書」及「IG」透露生活訊息，就遇上一名疑是「仔仔」的瘋狂女粉絲，不斷以各種難聽的言詞謾罵、攻擊她。喻女封鎖對方不理會，女粉絲卻立即更換帳號或殭屍帳號繼續霸凌。喻女忍無可忍提告誹謗罪，希望及早遏阻這名瘋狂女粉絲的不當作為。

喻虹淵重開臉書遭霸凌

因結婚生子沉寂逾兩年半的喻虹淵，今年7月終於更新臉書，並上傳一張自拍照，說：「很久沒po自己的照片了，這明明是我的粉專啊？怎麼要po自拍反而感覺怪怪的？」她也自嘲：「臉上有點黑眼圈，媽媽的戰利品之一。」有眼尖的網友認為喻虹淵明顯消瘦、雙頰凹陷，留言關心，也期望她能返回螢光幕前。

喻虹淵更新臉書的內容發佈後，隨即在IG上發現有人以帳號「lvylim_」，對她留言謾罵攻擊，指稱她「撒謊、吹牛、賤人、臉皮真厚、白蓮花、遺骸、你腦子有病、你真丟人」。她原本並不理會，後來，她實名登錄的「喻虹淵」臉書帳號，也同樣遭人以難聽的文字辱罵。

喻虹淵報案表示，她發現在兩處網路留言，謾罵攻擊者的文字大多重複，所以多次將對方封鎖帳號及刪除留言，但對方仍多次以不同帳號至她的臉書或IG留言板刊載辱罵性文字，讓她實在無法繼續忍受。

喻虹淵自9月25日起蒐證，發現對方分別以ID「Harajuku HaraCute Okokshop」、「Jessica Winnata」、「Jessica Lvy」、「Jessica Denys」及「Samardha Shakti」等帳號，隱身電腦螢幕後做案。

疑遭先生仔仔狂粉羞辱

喻虹淵懷疑她可能是遇上了先生「仔仔」的瘋狂粉絲，才遭受對方無止境的留言羞辱，她為防衍生後續不良事件，已向警方報案，警方偵辦中。

仔仔結婚 粉絲︰心碎了

「仔仔」周渝民由F4偶像團體出身，主演「流星花園」的「花澤類」崛起，周渝民2008年演出「痞子英雄」結識喻虹淵，兩人從秘戀到大方認愛，2015年無預警在微博公布結婚喜訊。喻虹淵很快接著發文，還秀出兩人戴婚戒甜笑的照片，讓粉絲大呼：「無數少女心碎了」。