不願分手卻逼女友拍A片 渣男還傳片給她爸嗆聲「管好你女兒」

男子不願分手，還將性愛影片傳給女友爸爸，並嗆聲「管好你女兒」。（情境照）

2018-10-15 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名高中少女數年前和大她2歲的學長交往，交往期間發現他喜歡邊做愛邊拍片，加上受不了學長的暴躁脾氣而提出分手，結果男友將她騙去旅館性侵拍片，少女原本想隱忍，豈料男友竟然將影片傳給她爸爸，嗆聲「妳女兒國中就有性經驗啦！」還要她爸爸「好好管管女兒」，最後男友被依強制罪、強制拍攝未成年人性交等罪判處10個月、5年6個月有期徒刑。

根據《蘋果日報》報導，這名高中少女數年前和校內學長交往，但高二轉學到台北後感情疏離，加上擔心男友的「恐怖情人」性格所以決定分手，結果男友要求復合遭少女拒絕後惱羞成怒，揚言要把兩人過去的性愛影片全部公諸於世，少女在無奈之下同意和男友再見一面，沒想到卻在汽車旅館被性侵，還被拍下性愛過程。

事後少女雖一度選擇隱忍，但男友不斷傳訊息給她表達道歉之意，但少女希望男友別再傷害她，結果男友竟然直接將性愛影片寄給少女的爸爸，還嗆聲要少女的爸爸「好好管管自己女兒」，整起事件因此曝光。

而男友出庭時堅稱沒有脅迫女友拍片，但法官勘驗證據後發現，少女不斷閃躲，並說了兩次「我不要」，男友卻坐在她胸口上、抓她的頭逼她口交，一審依強制罪、強制拍攝未成年人性交等罪判處10個月、5年6個月有期徒刑，男友不服提起上訴，日前不僅上訴被駁回，二審法官還追加告發他電腦藏有多部性愛自拍，涉嫌違反兒少性交易防制條例，若罪名成立，男友刑期將更為加重。