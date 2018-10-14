離婚女請人夫修水電 竟修到同車遊外遇情「全都錄」

2018-10-14 23:38

〔記者王俊忠／台南報導〕離婚後獨居的黃姓女子，常請鄰居鄭姓人夫到家裡幫忙裝電燈、修水電，黃女還向鄭男妻子誇說「鄭男真是好老公、好爸爸」。沒想到幫忙女鄰居的鄭男竟與黃女發展出婚外情，兩人一起開車到苗栗出遊，黃女下車前還說要帶走垃圾、水瓶，避免被驗出DNA。兩人外遇情全被行車記錄器錄下成鐵證，黃女被判賠確定。

鄭妻控訴，她與丈夫結婚多年、育有子女都已成年，夫妻感情尚稱融洽，丈夫原本經營汽車修護事業，已經退休。離婚的黃姓女子於2、3年前搬到她家隔壁獨居，黃女搬到該處後常藉口找鄭男到黃家中幫忙修水電、裝電燈或是代收信件。黃女曾對她「妳丈夫人真好，是好老公、好爸爸」。

2017年初起，鄭妻發現丈夫有怪異舉動，如以前不愛出門，如今常出門且刻意穿漂亮衣物打扮，但回家就立刻換上常服。

2017年5月母親節當天，鄭男打扮出門，鄭妻下班後發現丈夫尚未回家，後來鄭妻調閱丈夫車上行車記錄器，發現丈夫當天是開車載黃女到苗栗一帶出遊。行車記錄器錄到黃女要下車時說「我帶走垃圾，那罐水也要帶走，等一下把我驗DNA我就…；有位年輕男會拿酵素到家裡給我，有跟你報告歐」。

鄭妻認為錄音對話內容可疑，覺得黃女與其丈夫關係匪淺，黃女還向鄭男報備會有年輕男送貨到家中，要鄭不要吃醋，顯見兩人交往已逾一般朋友程度、侵害其配偶權，要向黃提民事求償。黃女否認與鄭男有親密交往關係，是因為鄭妻個性多疑，為避免不必要誤會才告訴鄭男最好不要讓其妻知道他陪同外出散心。

台南地院法官根據行車記錄器錄音內容認定鄭男與黃女對話情節曖昧，還刻意隱瞞鄭妻有關兩人出遊情事，可見鄭男與黃女已逾越一般朋友社交往來的分寸，足以破壞鄭男與妻子間的婚姻圓滿幸福，考量雙方社會、經濟地位等條件，判黃女須賠鄭妻6萬元精神慰撫金。此案經台南地院簡易庭上訴到地院民事庭，判決確定、不得上訴。