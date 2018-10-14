醉漢趴躺陌生人引擎蓋 遭打二拳送命

許姓男子遭邱姓男子出手毆打2拳，倒地不起，頭部重創，5年後送醫不治。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-10-14 22:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市42歲男子邱建民，2016年4月間見53歲許姓男子不勝酒力，趴在友人停在路邊的轎車引擎蓋上呼呼大睡，邱男見狀要求許男離開，不料雙方一言不合上演全武行，許男遭邱男徒手出拳攻擊二次，打趴倒地，頭部重創，送醫5天後因中樞神經休克、呼吸衰竭不治。桃園法官歷經近2年審理，將邱男依傷害致死罪判刑5年。

「是為了防衛自己，才出拳攻擊許男」！邱男出庭喊冤，案發時因許男意識不清趴在友人引擎蓋上，他有搖許男的腳叫醒他，並告訴許車子是別人的，不料許男從引擎蓋下來時，嘴上念念有詞，接著就突然出手攻擊，自己是為了防衛才用左手抵擋、右手揮拳二次，向法官聲稱，「我只用右手輕拍，是正常防衛，不可能讓人死」。

但法官勘閱監視器發現，邱男與許男發生爭執時，突然右手握拳朝許男臉部揮拳2次，且從揮擊動作可見揮擊力道不輕，認為邱男明知許男意識不清，比一般意識清楚、身體無異的人，更容易因為失去重心跌倒撞擊他物受傷致死。

法官考量，邱男僅因細故就出手毆擊許男，導致許男重心不穩跌倒，後腦撞擊地面顱內出血死亡，造成許男家屬永遠無法撫平的傷痛，且邱男犯後仍未全然坦承犯行，也未取得許男家屬諒解，依邱男以餐飲為業、高中肄業、家境小康等狀況，日前審結依傷害致死罪將他判刑。