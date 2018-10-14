警巡邏「鷹眼」揪毒品交易 毒販竟控警陷害滿足業績

2018-10-14 23:11

〔記者王定傳／新北報導〕新北市2名警員巡邏時，「鷹眼」發現張姓男子行跡可疑，請副所長穿便服前來監控，見張男與吳姓男子接觸後，手上多一個提袋，上前盤查，一舉破獲毒品交易案；吳男事後反控，遭警方及上游毒販陷害、設計讓他被逮換取業績。新北地院不採信依違反毒品條例判吳男4年、張男6月徒刑。

檢警調查，吳、張2人互不認識，去年2月都向一名綽號「小咘」的毒販，購買K他命及安非他命等；2月13日下午，吳男先跟小咘交易，後來小咘請他代送張男所買的安非他命，並向張男收取車資，吳男同意，在交易後就被埋伏在旁的員警逮捕，吳、張分別涉販售及持有二、三級毒品罪。

張男認罪，吳男則反控，毒品交易時間短暫，也只有3個人知道，警方能預先在場埋伏，不合情理，他認為自己遭警方及小咘陷害，警方縱放上游，換取上游設計、交出他等人來滿足業績需求，查扣毒品等無證據力。

2名巡邏員警反駁，當天張男獨自徘徊，不斷講電話，有規避警察的感覺，「晃來晃去很可疑，這是職業上的直覺」，當下因無任何不法行為，沒直接盤查，總不能看到人就衝上去，必須等「機會」，後來見張男手上多一個提袋，同仁才上前。

接獲同仁回報、穿便服前往監控的戴姓副所長也說，警方見馬路上有人左顧右盼，確實有可能上前盤查，但無法與毒品劃上等號，當時張男外徵怪異，不是一般正常人，若直接上前會打草驚蛇，張男與他人接觸時才是盤查機會，且他們根本沒接獲毒品交易訊息，全是靠直覺判斷，盤查破獲毒品是司空見慣的事。

合議庭認為，警方巡邏時，若在公共場所實施盤查，應限於合理懷疑對方已構成或即將構成危害，只憑單純臆測就盤查會干預人民生活；警員起初綜合現場狀況認尚無盤查必要，後來見張男與他人接觸後，手上多一袋物品，有相當理由認為可能發生危害，上前盤查，符合警察職權行使法等規範。

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