被誣指小偷 男憤而揮刀傷人被送辦

2018-10-14 22:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕61歲的黃姓男子，今日下午5時左右，在台北市萬華西昌街內逛路邊攤時，不滿擺攤賣舊貨的60歲李姓攤商，懷疑指控他涉嫌偷取物品，憤怒之下，跑回家中拿了一把柴刀前去理論。

雙方言語衝突中，黃男失控持刀就砍，造成李男腳趾被砍傷，隔壁的56歲陳姓攤販見狀上前勸架攔阻，並拿傘幫忙阻擋，結果手臂也被黃男揮舞的柴刀劃傷。

轄管萬華分局據報趕往處理，黃男已被路人制服，警方急忙先傷者送往台大醫院救治，報都無大礙，隨後再將持刀傷人的黃男帶回調查偵訊。訊後將依法送辦。

  • 台北市萬華文昌街內的攤商今晚遭人持刀砍傷。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市萬華文昌街內的攤商今晚遭人持刀砍傷。（記者劉慶侯翻攝）

  • 涉嫌持刀傷人的黃姓男子因自己手劈也遭劃傷在救護車上簡單包紮。（記者劉慶侯翻攝）

    涉嫌持刀傷人的黃姓男子因自己手劈也遭劃傷在救護車上簡單包紮。（記者劉慶侯翻攝）

  • 黃嫌持用的柴刀。（記者劉慶侯翻攝）

    黃嫌持用的柴刀。（記者劉慶侯翻攝）

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