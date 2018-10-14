被誣指小偷 男憤而揮刀傷人被送辦

2018-10-14 22:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕61歲的黃姓男子，今日下午5時左右，在台北市萬華西昌街內逛路邊攤時，不滿擺攤賣舊貨的60歲李姓攤商，懷疑指控他涉嫌偷取物品，憤怒之下，跑回家中拿了一把柴刀前去理論。

雙方言語衝突中，黃男失控持刀就砍，造成李男腳趾被砍傷，隔壁的56歲陳姓攤販見狀上前勸架攔阻，並拿傘幫忙阻擋，結果手臂也被黃男揮舞的柴刀劃傷。

轄管萬華分局據報趕往處理，黃男已被路人制服，警方急忙先傷者送往台大醫院救治，報都無大礙，隨後再將持刀傷人的黃男帶回調查偵訊。訊後將依法送辦。