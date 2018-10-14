寄裸照又說想看下體 莽男會錯意硬上被判3年2個月

2018-10-14 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕有位在市場擺攤的黃男因為一位同業的熟女與他交往過密，不僅曾到黃男的住處2次，還寄遮胸照給他，又稱好奇想看黃男的生殖器，讓黃男誤以為熟女對他有意思；結果當熟女第3次到他的住處時，黃男不顧熟女拒絕直接硬上，事後被一狀告上法院，台中地方法院最後依強制性交罪判他3年2個月，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，這位有夫之婦的熟女指控，黃男在2017年4月8日下午，趁她獨自到訪黃男家選購物品時，突然從熟女背後熊抱，表示想跟她發生性關係；熟女以當天恰逢月事為由拒絕，但仍被黃男硬上，事後熟女報警處理。

而黃男辯稱，熟女在事發前曾用通訊APP傳訊，以幫姊姊試用豐胸藥為由，傳一張以手遮胸的裸照給他看；幾天後，熟女第1次獨自到黃男家請他幫忙按摩，當時就有摸到她的胸部，當時熟女還要求黃男抱住她，看看是否能掙脫，他當時就有提出想跟熟女發生性關係，當時熟女雖然拒絕，但熟女卻提出想看他的生殖器，黃男稱「要看就要做」，才作罷。

之後熟女第2次到黃男家，一開始2人還各自坐在沙發2邊，熟女問黃男要不要聞聞看她頭髮香不香，這次黃男也主動抱她，手還伸進熟女的衣服內撫摸她的乳房跟下體，但是再次要求發生性關係還是被拒，之後第3次受不了才鑄下大錯。

法官審理後認為，雙方雖然曾為感情較為親近的友人，但熟女有明確表明不想發生性關，黃南仍硬上，顯見他未能尊重女性身體與性自主權，所為甚屬不是，故依強制性交罪判黃男3年2個月有期徒刑；不過熟女為已婚的身分，在案件發生前，也未能妥善處理異性好友之間的分寸，有所「不當」。