救難殉職撫恤金須繳回？！ 消防局：全力協助爭取

2018-10-14 21:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕退休公務員孫宏新去年以民間救難隊身分接受北市消防局徵調，參與花蓮山難搜救時溺斃，消防局核發309萬元撫卹金，但家屬申請約2萬元遺族月撫慰金後，卻被認定2筆錢牴觸，須按月繳回月撫慰金，直到扣抵309萬元撫卹金為止；家屬不滿多方申訴，消防署及消防局今出面澄清，相關撫卹金核算方式尚未定案，但事涉消防法規定，將全力推動修法，積極協助家屬爭取權益。

去年3月1日，北市消防局隊員李盈勳和同事登花蓮南二子山失蹤，當時動員台北、新北、花蓮等消防局、國軍及民間救難團體等近百人前往搜救，台灣磐石救難隊隊員孫宏新支援救難勤務，卻在3月8日撤離時，遭湍急溪水沖走溺斃。

消防署指出，孫宏新因公死亡，準用消防法第30條，應依其本職身分有關規定請領各項給付，惟查該法條立法說明，所指本職身分給付範疇業明確列舉含括撫慰金，孫故員係因退休公務員身分，其遺族所領月撫慰金即應列入設算，不足部分再依法辦理補足差額。

北市消防局則說，曾先行將相關撫卹金核算方式告知孫男家屬，目前尚未定案及核撥，且家屬已依程序提出訴願，消防局會全力協助家屬，並依最後結果辦理撫卹金發放。

消防署指出，雖法有明定如何辦理撫卹給付，該署再三審視法令適用對當事人權益保障似有不利疑義，本案是首例，台北市意見確有再研必要，消防署將儘速邀集相關單位召開研討消防法修正事宜會議，北市消防局也將積極提供相關資料於會中說明，積極爭取當事人權益。