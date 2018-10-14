婆媳不睦 10多人群聚械鬥 準媳持酒甕砸婆婆

新北市土城警分局。（記者吳仁捷翻攝）

2018-10-14 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區一對育有1子的情侶，雙方家庭昨晚（13）爆發口角，各自撂7、8名友人上演全武行，準媳婦甚至拿酒甕砸破婆婆的頭。警方把涉案的18人帶回調查，全案依公然聚眾、傷害罪送辦，其中一名蘇嫌因施放信號彈涉嫌公共危險罪，以現行犯逮捕移送新北地檢偵辦。

綜合媒體報導，21歲李男、20歲何女未婚有1子，說好雙方家庭每周各照顧男嬰3.5天，但日兼2工的婆婆嫌何女貪玩，孫又跟母姓，遂對孩子照護問題有所怨言，婆媳關係緊張。

昨晚（13）兩家兄長在電話中起口角，遂各找7、8人聚在男方家。一言不合下，女方想帶回孩子卻遭婆婆極力阻止，雙方爆發肢體衝突，男方人馬點燃信號彈示威，何女在拉扯中抓起酒甕砸向婆婆，造成婆婆額頭撕裂傷、眼角瘀青。

男方家屬事後表示，李男在板橋開貨車賺錢，婆婆身兼2工還要顧孫，相當辛苦，不能諒解沒有工作的何女，更對她砸長輩的行為相當氣憤，揚言要告。女方對此低調未回應。

警方將現場涉案共18人帶回調查，訊後依公然聚眾、傷害罪偵辦，男方友人蘇嫌則因燃放信號彈涉嫌公共危險罪，以現行犯逮捕移送新北地檢署。