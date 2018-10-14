垃圾車疑因未拉手煞車 下滑坡道40公尺撞傷3人

垃圾車從圖中的坡道下滑，撞上圍牆才停住，警消全力搶救壓在底下的婦人。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-14 15:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市下午發生一起驚險車禍，一輛清運竹蓮市場廢棄物的大型垃圾車，疑因司機未拉手煞車就下車，竟從二樓坡道往下滑長達40公尺，直接衝進地面停車場，撞毀多部機車，現場3人被撞傷，一名婦人卡在車下，所幸垃圾車撞到圍牆後即停住，未輾過婦人僅造成右手骨折，是不幸中的大幸，全案正由警方調查當中。

下午2點民眾報案指出，竹蓮市場二樓生鮮部一輛大型垃圾車正停好要收運垃圾時，疑因司機沒有拉手煞車就下車，導致垃圾車竟一路從二樓坡道往下滑，筆直朝地面停車場衝去。

由於當時現場已經過了營業時間，停車場人車不多，垃圾車先撞上一輛中型貨卡的側面，接著撞擊多部機車，直到撞上圍牆才停止，在貨卡旁的2人被撞輕傷，一名婦人則被壓在車頭底下，嚇得放聲大哭。

消防人員趕到時，為怕移動垃圾車會造成婦人受傷，決定調度頂舉袋支援，先將垃圾車底盤撐起，再以擔架將婦人救出，發現她意識清楚，右手手腕有骨折現象，緊急送往馬偕醫院急救。

垃圾車駕駛告訴警方與消防人員，表示當時確實有拉手煞車，但不知為何車子會滑下去，警方表示現場並非道路，而是市場內的通道，全案肇事原因正由警方深入調查當中。