涉喝花酒關說同仁放水 國道警前田寮分隊長判刑4年

2018-10-14 15:24

〔記者黃建華／高雄報導〕國道公路警察五隊前田寮分隊小隊長葉特級5年前查獲李姓聯結車司機無照駕駛，準備開單告罰，卻接獲分隊長王國孝電話關說「放水」，王事後接受招待喝花酒，東窗事發，高雄高分院更一審將王依悖職收受不正利益罪，判刑4年，褫奪公權3年。葉雖被依圖利罪判刑1年6月，褫奪公權2年，但未得到任何好處，獲宣告緩刑2年。可上訴。

判決指出，2013年4月8日16時17分許，國道公路警察田寮分隊小隊長葉特級在國道10號高速公路東向燕巢交流道附近處，查獲李姓司機所駕的崇華貨運公司的營業用聯結車有胎紋不足情形，予以攔檢，發現李姓司機的職業聯結車駕照早被吊銷，準備舉發汽車所有人崇華公司及李姓司機各新台幣6萬元罰單，並當場禁止李男駕駛。

詎料，李姓司機打電話透過陳姓友人聯絡上當時的田寮分隊長王國孝幫忙，王涉嫌撥打電話請葉小隊長不要對李姓司機掣單舉發，葉因此取消正對李男進行的掣單舉發程序，予以放行。

翌日，李姓司機為答謝王國孝，由陳姓友人以通訊軟體LINE詢問王國孝何時有空時，邀約4月15日晚上前往高雄市「仕格登KTV」飲宴並付帳，共消費1萬2000元，因李姓司機所帶現金不夠，由陳姓友人墊付，後來東窗事發，王、葉等人因此吃官司。