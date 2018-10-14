闖紅燈害騎士受傷 小客車駕駛竟辯不知情

2018-10-14 15:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子騎車行經一處路口時，一輛小客車突然紅燈左轉造成他煞車不及連人帶車倒地受傷，未料對方不僅未下車察看還逕自駛離，氣的他當場破口大罵並報警討公道，警方過濾路口監視器找到高姓車主通知到案說明卻辯稱不知情，但因事證明確仍吃上肇事逃逸等官司。

台中市第三分局交通分隊隊員黃群佑上週獲報，十甲路與旱溪東路口發生交通事故到場處理，26歲的陳男向警方說，當時騎乘機車在事故路口停等紅燈，等到綠燈啟動時，突然有一輛白色小客車，從路口旱溪東路左轉闖紅燈，他因煞車不及連人帶車倒地，一度爬不起來，除造成車損身上還有多處擦傷。

未料此時肇事者竟直接開走車子，他實在氣不過才報案，警方隨即著手調閱路口監視器，果見肇事者當時在路口紅燈左轉導致事故發生，並將肇事的56歲的高姓駕駛約談到案，高男表示雙方沒有發生擦撞，他雖聽見碰撞聲但認為與自己無關才離開。

但種種辯解仍然無法否認他的違規紅燈左轉，造成對方反應不及急煞摔倒的事實，訊後全案依刑法肇事逃逸以及過失傷害罪函送法辦；分隊長蔡興邦表示，事故後致人死、傷而逃逸，即觸犯刑法185-4條明文規定駕駛動力交通工具肇事，處1年以上7年以下有期徒刑，高男肇逃行為除須承擔刑事責任外另還須負擔民事賠償責任，得不償失。

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