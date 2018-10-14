忘記回家的路...8旬翁車站呆坐7小時 暖警助返家

2018-10-14 14:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕86歲林姓老翁今日淩晨0時許，呆坐在雙溪火車站等車，但當時已無任何車輛經過，且調閱監視器發現，老翁已經等了7個小時，立刻通報警方處理。員警到場後，老翁說不清自家地址，只說大概住在澳底地區，聯繫該處派出所後，判斷老翁一時忘了回家的路，也錯過車班，便開車帶他走他熟悉的路線，順利將他安全送回住處。

瑞芳警分局雙溪分駐所所長李延昱與牡丹派出所長連信昌共同執行防飆勤務時，卻接到雙溪火車站站務人員來電，表示該站南北向末班車均已通過，卻有一名老翁仍坐在等候區，長達7小時，因為擔心老翁人身安全，請警方幫忙。

警方到場後，老翁未帶證件亦無法說出姓名，只說自己姓林，已經86歲，僅能說出自己大概居住於澳底雞母嶺一帶，立刻聯絡負責該轄區的澳底派出所，初步研判老翁應該錯過末班社區巴士。詢問之後，老翁才說他只會依照社區巴士路線回家。

員警為了讓林姓老翁順利返家，開車載著林翁沿著社區巴士行駛路線，慢慢返家，最後林翁在警方陪同下，攀爬近百階階梯後安全抵達。

瑞芳警分局長陳良德表示，瑞芳分局轄區幅員遼闊，長者比例也較市區為高，員警除治安、交通工作外，在為民服務區塊，也能發揮區域聯防的功能，能讓居民都能安心居住。