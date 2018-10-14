高市工地吊臂倒塌 壓垮賓士車

九如一路建築工地吊臂倒塌。（記者黃旭磊攝）

2018-10-14 14:34

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市三民區九如一路807號旁建築工地，今天下午1點50分許疑似發生吊車吊臂倒塌意外，白色賓士車停於道路停車格慘遭壓垮，所幸並未造成傷亡。

轄區警方表示，工地位於九如路及延吉街口，吊車臂疑因鋼索斷裂折損，壓到2部道路停車格自小客，其中，賓士車頂遭壓毀，所幸無人受傷，員警於事發後疏導交通，而吊臂於1小時內移除，將約談監工到案，並由勞工局勞動檢查所調查究責。

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