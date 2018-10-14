併排違停被警盯 通緝毒蟲心虛謊報名當場被逮

警方在男子車上查獲安非他命殘渣袋及吸食器。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-10-14 12:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天上午8點，桃園市龜山警分局員警，在桃園機場捷運A7體育大學站旁，驅趕併排的自小客車47歲林姓駕駛時，發現林男神色異常，還謊報姓名，員警直覺有異，上前盤查，在車上搜出安非他命及吸食器，並發現林男是毒品通緝犯，全案依違反毒品危害條例移送法辦。

警方表示，2018佛教弘法活動在桃園市國立體育大學綜合體育館舉行三天，每天近120輛遊覽車，1120輛自小客車約15000人信徒朝拜祈福，因此龜山警分局大埔派出所員警，針對文化一路沿線重要路口安排員警指揮交通，疏導車流，並安排機車巡邏組驅離違規併排停車車輛。

今天上午8點員警執行法會勤務，發現台北市47歲林男，併排違停上前驅趕，發現林男神色異常緊張，員警用警用小電腦M-Police查證戶役證發現人與照片不符，更進一步發現車內天窗塞著零錢包，包內還有2包安非他命殘渣袋總重1.38公克及吸管1組，並查出林男於8月10日被台北地檢署發佈毒品通緝犯。

林嫌落網坦承，有吸食毒品，加上因前案沒有到庭應訊，擔心被通緝才亂報假名，訊後，全案依毒品危害條例將林男移送法辦。

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