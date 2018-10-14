拉K拉到成全民公敵 飽受毒害住戶報警揪出原凶

2018-10-14 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子將承租套房當成交誼場所和毒友們「搏感情」，因出入複雜還屢傳出K味，越吸越高調的行徑引起其他住戶不滿報警檢舉，警方經蒐證完備持搜索票上門查緝，除發現黃男已使用的小惡魔毒咖啡包，還在其女性友人背包查獲K毒，2人坦承不久前才剛抽完K菸，訊後依毒品罪嫌送辦。。

台中市第三分局東區分駐所日前接獲線報，某住商混合大樓內有一名26歲的黃姓承租戶，屋內經常傳出刺鼻K他命異味且經常呼朋引伴聚集，因不時有陌生人出入，讓飽受毒害的住戶不勝其擾，大樓管委會想起警方日前於社區座談會曾提及「安居緝毒專案」，便向該分駐所舉報，希望能把毒品趕出家園。

案經警方現場訪視及跟監多時，掌握該住戶出入人員及相關不法情資後報請檢察官指揮偵辦，前天趁黃男欲出外購物之際即時將他在電梯口攔下，一臉錯愕的黃男謊稱僅自己在家，見警方出示搜索票後才趕緊改口，表示屋內還有1名為他送便當前來的21歲林姓女性友人。

警方隨即帶同黃男上樓查緝，發現屋內瀰漫濃厚的K味，讓緝毒經驗豐富的員警也不禁頭暈，更何況長期飽受毒害的鄰近住戶，最後在屋內發現10包黃男已使用，摻有搖頭丸成分的小惡魔毒咖啡包，並在林女背包內查獲重7.38公克的K1罐。

黃男及林女2人坦承不久前才吸食K菸，但都堅稱沒有成癮，然而長期吸食K他命對身體造成的惡果，卻藉由「頻尿」真實地反映出來，偵訊過程中幾乎不到半小時就要求上廁所小解，讓警方看了不禁搖頭，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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