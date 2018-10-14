「哀鳳」賣家面交遭詐「機」 警到監所揪出詐犯

2018-10-14 11:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市彭姓男子日前與網路賣家相約面交時下最熱銷的「哀鳳」手機時，誆稱已匯款且馬上就會入帳拿著手機立刻離開，賣家事後查詢帳戶驚覺遭詐報案，警方過濾上百支路口監視器鎖定騎車逃逸彭男掌握身分，這才發現他早一步因案入監服刑趕往借訊，讓彭男再添一條詐欺罪。

台中市第三分局健康派出所警員陳世聰、卓冠有，日前受理網路賣家IPhone手機遭買家詐欺案，賣家憤憤不平的向員警說，當天與對方相約在南區工學路上面交IPHONE X手機，長相一派斯文的對方誆稱稍早匯款且馬上就會入帳，拿著手機就立刻離開現場，他事後查詢帳戶發現沒有匯款紀錄，驚覺遭詐騙計損失26300元後，隨即報案。

警方過濾相關路口監視器，發現假買家在犯案得手手機後即步行離開，途中刻意穿梭小巷意圖製造「斷點」逃避查緝，但警方也不是省油的燈隨即擴大監視器調閱範圍，終於發現假買家穿雨衣騎車逃逸的身影，進一步以車追人鎖定24歲的彭姓男子涉嫌追緝。

但警方查出彭男因先前涉及毒品案已入監服刑，前天前往台中監獄借訊，彭男原矢口否認，經警方出示相關佐證資料才坦認，供稱因缺錢花用看準「哀鳳」手機在中古市場非常熱銷，才會突發奇想用詐術來騙取賣家手機，並將詐取手機變賣21000元且已花用殆盡，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。