移民署當推手 新住民加入五星級服務

2018-10-14 11:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕國名知名的五星級「台北文華東方酒店」，曾為飯店不同職等人員提供多元教育訓練，至今已超過250人次由內部轉調新職，超過400人次獲得晉升。移民署今日首度嚐試與台北文華東方酒店作產經結合，舉辦「家庭教育課程暨人才招募活動」，希望在台新住民能善用母語優勢，有機會回母國上班，還可能當上國際姊妹酒店文化交流大使，擁有五星級的工作生涯。

台北文華東方酒店人力資源部總監陳添棣（Timothy Chan）指出，酒店內有許多來自日本、泰國及義大利等不同國籍員工，其中有些也是新住民，像來自印尼的科曼，就被票選為優秀員工，他們的工作態度良好，堪稱五星級服務，歡迎更多新住民朋友一起加入五星級服務行列。

小名「花花」的涂金花是來自中國厦門的新住民，結婚來台已16年，在洗衣部工作超過4年，目前已晉升小組長。她說，台北文華東方的洗衣房，每天要處理2800件衣物，她從是個什麼都不懂的小菜鳥，到目前認識五百多種專業洗衣藥劑。現在，涂金花也受過領導訓練，成為了幹部，工作讓她覺得很有成就感。

來自越南的阮氏說，她因為移民署北市服務站舉辦實地參訪，她和才朋友相偕參加。尤其她們聽到飯店簡報，胡志明市文華東方酒店預定2020年落成開張，她們馬上參加面試，希望明年大學畢業後，就可申請轉調回越南。

移民署北市服務站主任黃齡玉表示，新住民姐妹們礙於語言及文化差異，可能求職不易，服務站搭橋的目的，就是協助排除他們進入市場的障礙，也希望藉由此類活動拋磚引玉，帶動更多優良企業跟進，協助新住民更快融入台灣社會。

  • 移民署首度結合國際五星級飯店台北文華東方酒店舉辦家庭教育課程暨人才招募活動，中間著西裝者為飯店人力資源部總監陳添棣，陳的右手邊為移民署台北市服務站主任黃齡玉。（移民署提供）

    移民署首度結合國際五星級飯店台北文華東方酒店舉辦家庭教育課程暨人才招募活動，中間著西裝者為飯店人力資源部總監陳添棣，陳的右手邊為移民署台北市服務站主任黃齡玉。（移民署提供）

  • 來自印尼的科曼（右），台北文華東方酒店被票選為年度優秀員工，與前來參加活動的新住民姊妹相見歡。左為移民署北市服務站主任黃齡玉。（移民署提供）

    來自印尼的科曼（右），台北文華東方酒店被票選為年度優秀員工，與前來參加活動的新住民姊妹相見歡。左為移民署北市服務站主任黃齡玉。（移民署提供）

  • 移民署北市服務站主任黃齡玉向新住民姊妹宣導，移民署各地服務站有免費借平版電腦以及免費上網服務，可藉此傳訊家鄉或上網學習數位課程。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署北市服務站主任黃齡玉向新住民姊妹宣導，移民署各地服務站有免費借平版電腦以及免費上網服務，可藉此傳訊家鄉或上網學習數位課程。（記者劉慶侯翻攝）