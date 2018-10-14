移民署當推手 新住民加入五星級服務

2018-10-14 11:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕國名知名的五星級「台北文華東方酒店」，曾為飯店不同職等人員提供多元教育訓練，至今已超過250人次由內部轉調新職，超過400人次獲得晉升。移民署今日首度嚐試與台北文華東方酒店作產經結合，舉辦「家庭教育課程暨人才招募活動」，希望在台新住民能善用母語優勢，有機會回母國上班，還可能當上國際姊妹酒店文化交流大使，擁有五星級的工作生涯。

台北文華東方酒店人力資源部總監陳添棣（Timothy Chan）指出，酒店內有許多來自日本、泰國及義大利等不同國籍員工，其中有些也是新住民，像來自印尼的科曼，就被票選為優秀員工，他們的工作態度良好，堪稱五星級服務，歡迎更多新住民朋友一起加入五星級服務行列。

小名「花花」的涂金花是來自中國厦門的新住民，結婚來台已16年，在洗衣部工作超過4年，目前已晉升小組長。她說，台北文華東方的洗衣房，每天要處理2800件衣物，她從是個什麼都不懂的小菜鳥，到目前認識五百多種專業洗衣藥劑。現在，涂金花也受過領導訓練，成為了幹部，工作讓她覺得很有成就感。

來自越南的阮氏說，她因為移民署北市服務站舉辦實地參訪，她和才朋友相偕參加。尤其她們聽到飯店簡報，胡志明市文華東方酒店預定2020年落成開張，她們馬上參加面試，希望明年大學畢業後，就可申請轉調回越南。

移民署北市服務站主任黃齡玉表示，新住民姐妹們礙於語言及文化差異，可能求職不易，服務站搭橋的目的，就是協助排除他們進入市場的障礙，也希望藉由此類活動拋磚引玉，帶動更多優良企業跟進，協助新住民更快融入台灣社會。