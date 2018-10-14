中和傳槍響！熱炒店內口角 一出店門遭堵開槍2人傷

2018-10-14 11:28

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區中山路二段上的一間熱炒店，今清晨近4時許傳出槍響，將近20人在打群架，且有2人中彈受傷，警方到場時，雙方早一哄而散，警方於現場查獲3顆彈殼，調閱監視器發現，開槍嫌犯駕駛賓士轎車及機車逃逸，目前已鎖定對象追緝。

警方調查，45歲的何姓男子以及30歲偕姓男子、32歲周姓男子今凌晨1時許在中山路二段熱炒店與朋友聚餐，用餐時疑與鄰桌3人的顧客爭執，鄰桌3人走出去撂人，何男與偕男吃完離開店面，與對方撂來的10餘人口角，過程中有人噴灑滅火器，雙方甚至吵到馬路中間，隨後就遭對向車道開來的賓士車搖下車窗槍擊，造成周男腹部中彈、何男腰部中彈，目前正在醫院開刀。

目擊者向警方表示，當時有先聽到兩方人馬在店內爭執，後其中1桌先行離開，沒想到之後就出現10餘人在門口，用餐完的何男及偕男等人步出店外，就與對方發生爭執，何男一方就舉起店內滅火器朝對方噴灑，隨後對向車道就出現1台賓士車及機車，對著何男一方開槍。

警方表示，現場發現3枚擊發彈殼，且有明顯打鬥跡象，目前據目擊者表示有一群人駕駛轎車從對巷朝店內射擊，但打鬥及開槍的原因目前還在調查中，目前已經調閱附近監視器，積極追查行兇的嫌犯及人數，勢必會將人逮捕歸案。

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