「防酒駕」傳單用4國語言 台中外籍移工：台灣警察很貼心

警方昨晚到東協廣場發送「防酒駕」四國語言傳單給外籍移工。（記者許國楨翻攝）

2018-10-14 11:12

〔記者許國楨／台中報導〕外籍移工常陷入酒後騎電動單車沒事的迷津而觸法，台中市第一分局為此印製「防酒駕」四國語言傳單，針對外籍移工最常聚集的東協廣場發送宣導，移工們也很捧場互動，直說台灣警察很貼心，看到宣導文字不用回去問翻譯，就知道在台灣酒後騎車的嚴重性了。

第一分局繼中所昨晚結合擴大臨檢勤務至東協廣場，針對印尼、越南、菲律賓等國籍外籍移工最常聚集的舞廳實施防制酒後駕車預防宣導，此次製作包含英語、印尼語、越南語及泰語的「防酒駕」宣導品，除逐一發送給移工外，也上台透過翻譯提高外籍移工酒後勿騎乘電動自行車的觀念。

至於傳單內容包括「喝酒不開車，開車不喝酒」、「酒駕可能面臨入監坐苦牢，遭驅逐出國處分」，以及「來台賺錢辛苦為家人，觸法離台萬事皆成空」等三大項目，淺顯易懂的說明讓移工們一看就懂，直說台灣警察很貼心，看到宣導文字不用回去問翻譯，就知道在台灣酒後騎車的嚴重性了。

分局長孫太康表示，以4種母語製作的宣導單，可讓移工們對於自身權益一目瞭然，提醒各國移工避免觸法，此外警方為維持東協廣場周邊的秩序，平日除了執行區域巡邏、守望、徒步巡邏等勤務外，每週六、日移工湧入聚集的尖峰時段也會增派警力加強安全維護，秉持「保障合法，取締非法」原則，以積極勤務手段維護合法移工權益和廣大市民安寧。