強賣「兄弟茶」被調侃就開槍擄人 警瓦解犯罪集團

警方起出強賣兄弟茶犯罪集團作案用槍枝及刀械棍棒。（記者洪臣宏攝）

2018-10-14 10:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕 劉嫌及綽號「罐頭」曾嫌為首犯罪集團強賣「兄弟茶」，引起邱姓男子不滿，在臉書調侃「這群王八蛋，都什麼時代了還在賣兄弟茶收取保護費」，劉、曾竟糾眾開槍示威，還擄人到山區教訓，警方分數波行動瓦解該集團，逮捕劉、曾2嫌並起出制式90手槍及點22手槍及子彈等證物，正擴大偵辦。

仁武警分局調查，該犯罪集團梓官區開設茶行，9月22日到楠梓、仁武地區強賣「兄弟茶」，每組要價3萬元，邱姓男子在臉書嗆聲，劉嫌等人心生不滿，23日深夜率10餘人前往邱在鳥松區的私人神壇開槍，恰巧碰見素有嫌隙的綽號「鱔魚」戴姓男子在該處烤肉，將他押到大樹山區教訓丟包。

仁武警方獲報與刑大、南打組成專案小組偵辦，29日逮捕開槍的陳姓、林姓同夥，10月3日又到梓官區茶行搜索，起出改造90手槍，將劉等8名成員送辦，其中4人收押，4人交保候傳。

9月23日，仁武警方另外也接獲綽號「罐頭」曾姓男子糾眾10餘人，選擇八大行業強賣「兄弟茶」，經查與上述劉嫌為同夥人，共有7店家受害，但沒人付出保護費。

劉、曾等人得知正在偵緝該集團，立即切斷外界聯絡，且丟棄犯案用交通工具，與同夥潛藏在六龜區某溫泉會館，警方13日凌晨準備攻堅時，曾嫌正準備外出運動，一舉將他擒獲，並陸續逮捕劉及同夥共4人，起出制式90手槍及點22手槍共14顆。

警方指出，該案共逮捕劉、曾等15人，起出槍枝3把、子彈15顆，全案依槍砲、組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪嫌送辦。