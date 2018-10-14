男子車停路肩跳大肚溪 頭破、腳骨折急送醫

一名蔡姓男子，今天凌晨突然從國1跳下大肚溪，台中、彰化消防人員出動20多人到場救援。（記者陳建志翻攝）

2018-10-14 09:16

〔記者陳建志／台中報導〕一名34歲蔡姓男子，今天凌晨2點多，開車行經國道1號北上191K附近時，突然將車停靠路肩，並從橋上跳下大肚溪，所幸國道員警巡邏發現車子停路肩未熄火，車上也沒人，四處搜尋才發現蔡男浮在水中趕緊報案，台中、彰化消防局連夜出動27人到場救援，將頭部受傷、小腿骨折的蔡男送醫，詳細落水原因警方將進一步釐清。

國道警察一名徐姓員警，今天凌晨2點半左右開車巡邏經國1北上191K處時，突然發現1輛自小客車停在路肩，覺得奇怪下車察看，發現車子未熄火，車上也沒人，趕緊四處搜尋，赫然發現下方大肚溪有1名男子浮在水面，趕緊通報消防局。

台中市消防局凌晨2點39分接獲彰化縣消防局轉報，表示該處大肚溪水域，有一名男子疑似車禍落水，立刻派遣大肚、國光分隊，出動5輛救災車、2艘船艇，以及15名救災人員到場搜救，彰化縣消防局也出動5車、12人，共27人到場救援。

消防人員抵達時，約凌晨3點多，發現蔡姓男子（34歲）趴在靠近岸邊一處淺灘，頭部外傷滿臉鮮血，右小腿也疑似骨折，當時意識清醒，自稱行經該處時，從國道高架橋上跳下來，但未說明跳水原因，消防人員現場包紮後趕緊送醫急救，員警將進一步釐清落水原因。