「虧雞動漫趴」提早4分鐘結束 0罰單0檢舉解除「警」報

「虧雞福來爹」今晚開動漫趴，警方集結時為了不要刺激活動單位，都穿上外套，並用套子將違法行為牌罩起來。（記者王捷攝）

2018-10-13 23:35

〔記者王捷／台南報導〕「虧雞福來爹」、台南市長參選人林義豐上次邀請百大DJ開趴，因為想延遲安可，與警方發生衝突，讓這次維護「動漫趴」交通、治安的台南市警四分局備感壓力，在活動前四分局宣布，已與主辦單位協調好，在9點45分就會提前準備「安可」，最後果真在9點56分結束，警方指出，這次活動沒有收到任何檢舉，違規停車也以勸導為主，沒有開出罰單。

動漫趴從下午3點開始，警方也提前布崗，晚上參加活動的人越來越多，還發生一件民眾想進入管制區與偶像拍照，跟活動人員有了衝突而報案，還有受理3件遺失物，但沒有發生重大衝突。

雖然主辦單位有規劃停車場，但多數民眾沒有停在停車場內，將機車停在人行道上或草皮上，警方指出，對於違停都以勸導為主，並沒有開出罰單。

晚間9點45分，警方開始集結，但為了不刺激活動單位，警員在制服外罩上外套，同時在抗議中常見的「違法行為」告示牌，也用布罩住。

不過，晚間9點55分正當警方準備要開始行動時，活動單位提早4分鐘結束，讓警方鬆了一口氣，在活動結束後，交通疏導也沒有發生問題，警方在深夜近11點左右撤崗。