辛苦了！ 消防員救火視角驚悚曝光....

一名消防員的在臉書分享「火場第一視角」。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

2018-10-14 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕每當發生火災總能看到消防人員衝鋒陷陣的身影，除了要對抗高溫更要冒著生命危險搶救生命。就有消防員在臉書分享了一段自己平常救災的影片，其中驚險的爆炸瞬間讓許多網友驚呼，「好恐怖，差點就與神同行了，加油打火兄弟們！讚！」

一名劉姓消防員在臉書「爆廢公社」PO出一段平常救火的影片，影片中可見，消防員眼前全是充滿烏黑濃煙與烈焰交錯的驚險景象，而就在5分鐘片長的尾聲，距離消防員不遠處的起火點竟突然響起一陣爆炸聲，熊熊火光瞬間衝擊，好在爆炸處與消防員仍有一段距離，並沒有造成消防員受傷。

劉姓消防員PO出影片後也不忘自嘲，「如果爆炸再近一點，現在應該不會在這裏不會發廢文了」，而這短短的一句話，不但道出消防人員心中最真實的寫照，也讓人不禁心生滿滿的尊敬與感謝。

不少網友看完影片後，紛紛對打火英雄們肅然起敬，留言「辛苦了。感謝您們一路來的守護」、「謝謝你們冒著生命付出，台灣有你們真好」、「給我們警消人員大大的讚！」、「我真的覺得消防員好厲害好勇敢，辛苦了」、「感謝你們用生命守護大家」、「好恐怖，差點就與神同行了，加油打火兄弟們！讚！」，也有人表示，「火場處處險境，祈（福）小心行事平安退場」。

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