女友的下屬搞不倫戀 他揭穿挨告辯「正義感使然」

2018-10-13 23:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名女子使用黃姓女部屬電腦查資料，意外發現黃女與劉姓人夫LINE曖昧對話，女子的盧姓男友見狀，竟要求女友將對話訊息傳送到他手機，再將兩人對話印成書冊，並偽簽黃女名，將書寄給劉妻，事後黃女得知，氣炸對盧男提告，盧男到案辯稱：「莫名正義感使然」，事後雙方調解成立，黃女撤告，涉嫌妨害秘密罪不起訴；偽造文書罪嫌則獲檢方緩起訴處分。

去年12月，盧男的女友在辦公室使用黃女電腦查詢資料，LINE訊息突然跳出，她發現黃女與劉姓人夫互傳「我今天想要你陪」、「想要抱抱你」、「想你」等曖昧訊息，回看訊息發現，兩人常透過LINE相約看電影、吃飯，一旁的盧男見狀，要女友將兩人所有對話紀錄下載傳送到他手機，再將兩人對話內容印成書冊，封面寫上「黃昏戀歌-好噁心好噁爛，主角劉○○、黃○○」。

今年1月，盧男冒用黃女名義，將書冊寄給劉妻，還在寄件人欄位偽簽黃女名字，劉妻收到後怒而質問老公，劉夫轉知黃女，黃女怒對盧男提告妨害秘密、偽造文書。

新北地檢署開庭時，盧男辯稱，揭穿兩人不倫戀，是正義感使然，他知道錯了，並與黃女調解成立，黃女撤回妨害秘密告訴，偽造文書因屬公訴罪無法撤告，檢方考量盧男無前科，黃女也同意緩起訴，因此予以緩起訴，條件是得服義務勞務40小時。