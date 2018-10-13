騎士遭左轉轎車撞飛…卡路邊車底 送醫急救

車禍現場。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-13 22:19

〔記者王宣晴、陳恩惠／新北報導〕新北市新莊中正路今晚9點左右發生嚴重車禍，年約20歲的男騎士疑被車輛撞飛，整個人卡進路旁轎車底，受困車下，警消獲報趕抵救援，順利協助騎士脫困，騎士雖無明顯外傷，但意識模糊，僅對聲音有反應，目前送醫急救中。

目擊民眾向警方說，當時看到騎士直行，卻遭到左轉轎車撞擊，連人帶車噴飛，整個人卡進轎車下方，一度失去意識。這起車禍也波及人行道上6台機車，警方已介入調查，帶回肇事駕駛，釐清車禍原因。

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