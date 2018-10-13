購物網又用布農學童籌畢旅費詐騙 亞運金牌啟蒙教練森77

2018-10-13 22:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕網路購物業者在臉書廣告賣皮革包，最近又假借南投縣仁愛鄉萬豐國小學生做皮革包籌措畢業旅行經費名義，不管校方報案還公開澄清，繼續利用原住民孩子詐騙網友，亞運空手道金牌谷筱霜的啟蒙教練廖德蘭看不下去，PO文怒罵「可惡！這是假新聞！」

臉書平台最近密集出現網路購物業者賣手工皮革包廣告，以幫布農族孩子籌畢旅經費為名，還附上媒體報導仁愛鄉萬豐國小布農族原住民學生為籌畢旅費用做手工皮包的影片或截圖。

網路購物業者假借「萬豐國小的原住民學生做皮革包籌畢旅費」名義，早在半年前就被萬豐國小發現，向警方報案，更在媒體採訪時再度澄清這是多年前的影片，影片中出現的學生早就畢業，現在已唸大學了！

這個網路購物業者6月後暫時收手，但最近又密集在臉書打廣告，讓一路帶領原住民孩子學空手道的前旭光高中空手道教練廖德蘭看不下去，把這些詐騙廣告截圖放上自己的臉書，PO文指業者放的影片說自己賣的包是原住民小朋友做的，根本是假的，「這是假新聞大爆發」，也質疑「為何沒有法律可管這種惡劣行徑」？

廖德蘭PO文後，有網友回應「我一點就去訂了！」也有人說，「同樣賣皮革包有另一單親媽媽版本」，廖德蘭回覆說，「這個單親媽媽讓孩子去練跆拳道，並沒有做皮包義賣」。