白內障術後要戴眼鏡 前立委李慶華怒告醫師

2018-10-13 20:28

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨立委李慶華罹患白內障，去年接受張姓眼科醫師手術，術後仍有殘餘度數，須戴眼鏡矯正，讓他非常不滿，認為醫師術前未善盡說明義務，提告求償233萬餘元；但台北地院審理發現，手術同意書上寫明術後有戴眼鏡矯正視力的可能，李慶華也簽名同意，依照他擔任過7屆立委的經歷來看，應了解手術風險，據此判他敗訴。

李慶華現年70歲，雙眼均有白內障，經張男診斷為「雙眼高度近視、散光合併白內障」，建議接受飛秒雷射屈光白內障手術合併人工水晶體植入術，置換全能型多焦點人工水晶體，李慶華聽完解說後同意手術，並分別於去年9月29日及10月13日接受左眼與右眼治療。

詎料術後康復情形不如預期，李慶華發現看遠、看近比之前還模糊，經過檢測，老花度數反而加劇，得再次手術進行微調或戴眼鏡矯正，才可能獲得較佳效果，讓他火冒三丈。

李慶華認為，張男術前未告知手術成功率為95%，也沒說明看小的字或在昏暗環境中工作仍有配戴眼鏡的可能，違反「醫療法」規定的善盡告知義務，侵害他的身體自主權與財產權，因而提告求償，要張男吐還手術費33萬4000元及支付精神撫慰金200萬元，共233萬4000元。

北院調閱診間錄音，發現張男術前曾對李慶華說「委員這個情況比較是未來不敢講百分之百不用戴眼鏡」、「可能會有一些光學上的誤差或是殘餘的度數，在手術完之後還有可能要戴低度數眼鏡做調整的可能」，足證李慶華已知術後還是有配戴眼鏡的可能。

而手術同意書上寫著「已詳細告知患者因人體個別差異，僅能以現階段的相關檢查資料來換算人工水晶體度數，因此術後可能產生光學誤差及殘餘度數，仍有配戴眼鏡矯正視力之可能」、「預期手術後，可能出現之暫時或永久症狀（如異物感、流淚、術後會有殘留度數）」等語，李慶華閱畢亦親筆簽名，代表他已經確認並了解術後可能出現的狀況。

法官強調，李慶華告為紐約大學歷史學博士，擔任我國第二屆至第八屆立法委員，並任中華奧林匹克委員會秘書長、副主席及中華民國體育運動總會副會長等，長年身居我國政治領域要職，依其學經歷，並無不能瞭解手術同意書所載內容，足堪認定他在明白內容的情況下親簽。

綜上，法官認定張男術前已盡告知義務，並無醫療過失，駁回李慶華告訴，仍可上訴。