遺產被哥哥吞了拒扶養 老母告2女兒勝訴

2018-10-13 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕桃園有位92歲的江姓老婦，在4年前將亡夫留下的600多萬遺產交給兒子保管，並口頭囑咐兒子需分遺產給他的2位親妹；結果之後兒子非但沒有分財產，也沒有給老母親扶養費，2名女兒也因為沒有分到遺產而拒絕扶養，最後老母只好將3名兒女告上法院，一審全部勝訴。

綜合媒體報導，江姓老婦的丈夫在6年前過世，留下700多萬的遺產，因為丈夫生前曾告知江婦要把錢分給子女；故她在4年前請兒子提領600多萬元，讓他代替父親分配遺產，但是兒子說不要太早分錢給妹妹而留用，之後也沒有再把錢拿出來分給妹妹們。

江婦把財產交給兒子後，身邊沒有留生活費，結果兒子不願付扶養費，女兒們則認為兒子獨吞遺產，扶養費應該他出也拒付；江婦因此成了獨居老人，生活毫無尊嚴，最後憤而控告子女，去年對兒子打官司勝訴後，今年再向女兒們提出告訴。

法院審理時，2名女兒認為媽媽偏心，爸爸留下的遺產她們應該1人分200萬，但媽媽當年沒叫哥哥分錢，如今哥哥吞了遺產卻不扶養母親，現在又要她們付錢並不公平，況且媽媽名下尚有價值500多萬元的土地可以養老，主張應由哥哥一肩擔起扶養責任；不過法官認為，江婦把遺產交給兒子保管是丈夫生前交代，兒子沒分遺產並非她的過錯，不能與子女的扶養義務混而一談，而且江婦名下的土地都是持分，無法分割變賣，再加上江婦確實體弱多病，子女必須盡義務；最後桃園地方法院裁定2個女兒應每個月各付1萬2000元扶養費。