玉井台20線「恐怖缺口」！15小時2車衝入 釀1死2傷

台20線台南玉井層林段今天凌晨又有自小客車衝過缺口，翻落邊坡。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-10-13 18:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台20線台南玉井層林段昨天下午才發生自小客車衝過護欄與標誌桿之間的缺口，翻覆至邊坡，造成母死子傷意外；今晨又有一部轎車從同一地點衝落，駕駛骨折重傷，15小時內2起事故，附近居民直呼「巧合得太可怕了」！

玉井警分局指出，今天翻落邊坡的轎車，駕駛是29歲吳姓男子，疑似精神不濟，加上當時有晨霧，從缺口衝入。

119是在今天凌晨3點42分獲報，台20線31.6公里附近，有車禍待援，玉井、左鎮等消防分隊立刻趕往現場聯手救援，協助駕駛座的吳男脫困，緊急送柳營奇美醫院，全身多處骨折，重傷治療中。

消防隊員發現，吳男衝落邊坡的位置，與昨天下午母死子傷車禍肇事地點竟然相同，協助清掃現場的附近居民也直搖頭，有路過民眾則覺得「很毛」！

而昨天下午1點左右，64歲的許姓男子開著自小客車載高齡83歲的老母親返家途中，也是精神不濟，衝入31.6公里處的缺口，翻落邊坡，2人都受困。

玉井、左鎮等消防分隊全力救援，緊急送醫，但許男母親頭部重創，肋骨也斷裂，到院前死亡，搶救後仍宣告不治，許男則是全身多處挫、鈍傷，治療、觀察後，已無大礙。

玉井消防分隊長張明義提醒，缺口位於下坡路段的右轉彎處，民眾行經要放慢車速，小心駕駛，安全為要。

玉井警方則指出，現場已以交通錐與封鎖線，強化安全辨識，公路局曾文工務段也會增加防護設施，將建議市政府交通局全力改善。

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今晨吳姓男子駕車不慎衝入邊坡，消防隊員全力救援。（記者吳俊鋒翻攝）

現場缺口位於下坡、右彎處，稍一不慎，容易失控衝入。（記者吳俊鋒攝）

車輛衝入路邊護欄與輔助號誌桿之間的缺口。（記者吳俊鋒攝）

2部車都從缺口衝入邊坡。（記者吳俊鋒攝）