紅牌重機騎士遭汽車撞飛身亡 上百車友集結訴願

2018-10-13 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕有位梁姓機車騎士日前騎著紅牌的重型機車，在高雄市橋頭區合法的行經快車道時，遭到後方轎車追撞致死，結果肇事者事後無保請回，引起重機車友不滿；今天（10月13日）在江姓死者出殯之時，有150多輛大型重機的車友在參加完喪禮後，浩浩蕩蕩的從台南騎到高雄的橋頭地檢署提出訴願，指控肇事男子「蓄意衝撞」；橋頭地檢署收案後，表示在接到台南檢方的代相驗報告後，將依法偵辦。

綜合媒體報導，事發在今年10月2日上午，65歲的梁姓男騎士騎著紅牌重機，行駛在高雄市橋頭區一處快車道上，結果遭到後方白色轎車直接撞上，梁男被撞飛後重摔在地不治身亡；事後肇事的林姓男車主一開始還推稱是梁男亂換車道才會撞上，但據行車記錄器顯示，梁男正常行駛在路上，結果遭到林男駕車直接撞上。

不料肇事男子犯後，被檢方無保請回，引起車友與死者家屬不滿，認為林男根本是惡意衝撞，質疑他蓄意殺人，非常不滿檢方的做法；今天（10月13日）是梁男出殯之日，他所屬的「自由騎士車隊」聚集全國的車友，參加完他的喪禮後，由「自由騎士車隊」隊長江進銘、台灣美式重型機車推廣協會理事長陳彥良，聚集150多台大型機車，從台南浩浩蕩蕩騎到橋頭地檢署，提出刑事告訴與訴願。

台灣美式重型機車推廣協會理事長陳彥良表示，大型重機的路權已經開放10年，但部分汽車用路人仍對重機騎士充滿敵意，也常發生汽車故意超車引發事故，造成大型重機騎士的傷亡；為維護大型重機的路權，才集結向檢方陳情，希望不要扭曲事實。