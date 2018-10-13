超商外臨停遭後車「叭叭」 黑幫男怒回一顆「慶記」

民眾的行車紀錄器顯示，趙姓男子根本是將車臨停在大馬路中間，明顯影響交通。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-13 18:19

［記者陳恩惠／台北報導］有毒品、槍砲及竊盜等前科的25歲男子趙介佑，昨天晚間到北市大同街某超商購物，因路上臨時停車擋道，遭後方車輛鳴2聲「叭叭」示意，引起趙男不爽，竟拿出手槍對空鳴槍後，駕車離開；熱心民眾一路尾隨報案卻記錯車號，警方調閱監視器，認出趙是警方列管治安人口的北聯幫成員，經家屬連繫協調，午夜前到趙家起出犯案道具槍彈，並將趙男帶回，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

北投警方說，昨晚9時38分北投區大同街255號前，疑似有歹徒持槍對空鳴槍，警方獲報後立即針對周遭跡證進行採證勘查，發現現場留有彈殼1顆，經鑑識人員確認是道具槍的彈殼。

由於是槍擊事件，警方相當重視，立即啟動偵查作為，調閱商家監視器及路口監視器進行比對，鎖定趙姓男子涉有重嫌，於2小時內將趙姓男子查緝到案，並起獲作案用道具槍1把、道具槍子彈2顆。

趙嫌到案後供稱，「只不過去超商買個東西嘛，叭什麼叭？」他說，大同街是雙線道，他想臨停一下，進去買個東西而已，所以在超商外停車，沒想到擋道之後，遭後方車輛狂按喇叭，一時衝動，才會憤而對空鳴槍，但警方怒斥「你根本是停在路中間，太誇張！」

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