南投婦人炸豬油失火 把廚房也炸了

南投縣竹山鎮林姓婦人，因炸豬油不慎引發火災，廚房排油煙機、瓦斯爐、鍋子等廚具也都受損。（記者謝介裕攝）

2018-10-13 18:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮1名林姓婦人，今日在家中廚房炸豬油時，因油質溶出的瞬間，造成大火向上延燒，不慎引發火警，不但廚房排油煙機、瓦斯爐、鍋子等廚具都受損，連帶天花板也因火災高溫而被燻黑且軟化變形，還好鄰居及時提供乾粉滅火器協助下，火勢很快被撲滅，但在救火過程中，林婦臉部及手部也不慎被燙傷，經消防局救護人員給予緊急燒燙傷處置後送竹山秀傳醫院治療後，目前已無大礙。

南投縣消防局竹山分隊今日上午9時30分許，接獲1起民宅火警後，立刻出動消防車、救護車前往搶救，並群呼義消前來支援，抵達現場時，火勢已被林婦鄰居利用滅火器予以撲滅，但消防人員基於慎重起見，仍深入火場檢查有無殘餘火苗，並協助屋主將濃煙排出。

消防人員表示，南投縣是典型農村社會，長期以來，許多婦女都有炸豬油的習慣，但帶有豐富油脂的豬肉末，一旦被大火高溫榨出油質時，若不小心接觸到火苗，便會冒出熊熊大火，假使用水滅火，那麼油將隨水浮上來，反而可能引發更大的火勢，還好林婦及其鄰居處理得當，否則，後果恐不堪設想，因此，呼籲社會大眾使用油鍋炸豬油或煮燒酒雞時，均應注意用火安全，才是避免意外發生之道。