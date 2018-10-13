中市警查賄制暴成果佳 陳家欽表肯定

2018-10-13 22:55

〔記者許國楨／台中報導〕針對年底選舉查察賄選及淨化選前社會治安維護工作，警政署長陳家欽今天到台中市警局聽取簡報，要求加強防制黑道幫派假藉政黨名義從事不法活動，局長楊源明則說，已從安居緝毒專案建立「友善通報網」擴大轉化為查賄「佈雷」對象，務必使候選人不敢輕易買票，以達震懾效果。

對於台中市警局查賄制暴的具體成果及破獲重大暴力犯罪案件，陳家欽深表肯定並在頒發慰勉金時指出，年底九合一選舉除檢警調查賄系統外，也要針對情資顯示的高風險對象，做重點式的布置查察，全力防制賄選及遏阻黑道幫派暴力等不法手段介入選舉，尤其網路上不實言論與文宣黑函，一定要即時積極查處，並與檢察官研商偵處作為，杜絕發酵影響選情。

他並轉達總統蔡英文對反毒的重視，同時肯定中市在第1波及第2波「安居緝毒專案」都榮獲全國分組第一殊榮，為民眾營造有感的安居樂業環境，市警局長楊源明則表示，各單位均已成立專責查察賄選小組從安居緝毒專案建立「友善通報網」，擴大轉化為查賄「佈雷」對象，運用社區人脈網絡，協助蒐報及強化情資來源，採滾動式及全面性佈雷達震懾效果，使候選人不敢輕易買票。

而警局在選前也雷厲風行執行各項掃黑、緝毒、打詐及緝槍等專案工作，包括「安居緝毒專案」、「打詐-斬手行動」、「107年上半年查緝非法槍械」等工作，均獲得六都第1名之佳績，上月下旬配合警政署執行第2波全國同步掃黑行動，也檢肅8名治平專案目標到案，拘捕相關共犯成員41名到案，做好選前淨化治安工作。

  • 警政署長陳家欽（圖左）今天到台中市警局聽取局長楊源明簡報。（記者許國楨翻攝）

    警政署長陳家欽（圖左）今天到台中市警局聽取局長楊源明簡報。（記者許國楨翻攝）

  • 陳家欽同時頒發慰勉金給執行掃黑專案有功的第一分局偵查佐曾信智。（記者許國楨翻攝）

    陳家欽同時頒發慰勉金給執行掃黑專案有功的第一分局偵查佐曾信智。（記者許國楨翻攝）