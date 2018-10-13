中市警查賄制暴成果佳 陳家欽表肯定

2018-10-13 22:55

〔記者許國楨／台中報導〕針對年底選舉查察賄選及淨化選前社會治安維護工作，警政署長陳家欽今天到台中市警局聽取簡報，要求加強防制黑道幫派假藉政黨名義從事不法活動，局長楊源明則說，已從安居緝毒專案建立「友善通報網」擴大轉化為查賄「佈雷」對象，務必使候選人不敢輕易買票，以達震懾效果。

對於台中市警局查賄制暴的具體成果及破獲重大暴力犯罪案件，陳家欽深表肯定並在頒發慰勉金時指出，年底九合一選舉除檢警調查賄系統外，也要針對情資顯示的高風險對象，做重點式的布置查察，全力防制賄選及遏阻黑道幫派暴力等不法手段介入選舉，尤其網路上不實言論與文宣黑函，一定要即時積極查處，並與檢察官研商偵處作為，杜絕發酵影響選情。

他並轉達總統蔡英文對反毒的重視，同時肯定中市在第1波及第2波「安居緝毒專案」都榮獲全國分組第一殊榮，為民眾營造有感的安居樂業環境，市警局長楊源明則表示，各單位均已成立專責查察賄選小組從安居緝毒專案建立「友善通報網」，擴大轉化為查賄「佈雷」對象，運用社區人脈網絡，協助蒐報及強化情資來源，採滾動式及全面性佈雷達震懾效果，使候選人不敢輕易買票。

而警局在選前也雷厲風行執行各項掃黑、緝毒、打詐及緝槍等專案工作，包括「安居緝毒專案」、「打詐-斬手行動」、「107年上半年查緝非法槍械」等工作，均獲得六都第1名之佳績，上月下旬配合警政署執行第2波全國同步掃黑行動，也檢肅8名治平專案目標到案，拘捕相關共犯成員41名到案，做好選前淨化治安工作。