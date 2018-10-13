「亞福」吸金13億僅判13年2月 被害人怒提上訴

2018-10-13 17:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「亞福」公司負責人王啟訓夫婦被控以買賣牛樟芝等方式不法吸金13億元，45歲王啟訓已於去年6月車禍身亡，桃園地院日前審理終結，被起訴的7名被告中，王啟訓因死亡公訴不受理，46歲妻子許仟垣被依違反銀行法判處13年2月徒刑，在公司擔任會計的弟媳梁語綺則被判12年6月徒刑，其餘4名被告均無罪；得知判決結果後，「亞福」被害人說：「無法接受！」許、梁判得太輕，另4名被告明明是幫助犯罪卻獲判無罪，他們已經提起上訴。

王啟訓過去曾擔任桃園市桃園區某國小的家長會長，與妻子共同經營「亞福」公司，判決指出，王、許等人從2011年5月起至2014年6月，在台北、新北、桃園等地，以「成為亞福代理商銷售牛樟芝產品」、「互助會」等方式吸金，號稱可以給付年利率7.39％至120％不等的紅利，日後還可入住自建的養生村，大舉吸金13億元，直到2014年7月被害人遲遲拿不到牛樟芝跟紅利現金，王、許避不見面且大搞失聯，被害人才知根本是騙局一場。

2015年，王、許等7名被告被依銀行法起訴，去年6月王啟訓驚傳車禍身亡，去年8月桃園地院開庭，多名被害人擔心其他被告會故意切割，在法院門口拉起白布條陳情，並痛訴王、許等人害他們血本無歸、家庭破碎，甚至與出庭的被告發生拉扯、濺血。

一審於日前判決，被害人得知判決結果後說：「無法接受！」認為「亞福」公司大舉吸金13億，許、梁兩人才判13年2月及12年6月，相較於被害人承受的痛苦真的太輕了，而另4名被告明明是幫助犯罪卻獲判無罪，他們已經提起上訴。