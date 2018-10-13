畫面曝光！賓士騰空翻滾數圈 駕駛拋飛國道身亡

賓士車行經國道1號王田路段時騰空翻滾數圈，駕駛拋飛國道身亡。（記者湯世名翻攝）

2018-10-13 17:01

〔記者湯世名／彰化報導〕國道驚傳死亡車禍！1輛賓士車今天行經國道1號彰化、台中交界處王田路段時，突然失控撞擊另輛休旅車，隨即又自撞內側護欄後騰空翻滾3、4圈，賓士車駕駛吳姓男子拋飛國道身亡，休旅車駕駛受到驚嚇，事故發生原因已由國道警方釐清。

國道警方調查，這起事故發生在今天上午8時許，30歲吳姓男子駕駛賓士車從國道1號溪湖交流道北上，行經北上189公里王田路段時，突然從內側車道往右偏移，撞擊中線車道的休旅車，賓士車旋即又偏往左側撞擊內側護欄，騰空翻滾3、4圈後才停住，整輛車嚴重毀損，吳男則拋飛摔跌到國道上，傷勢相當嚴重。

駕駛休旅車的57歲吳姓男子則受到驚嚇，緊握方向盤才未翻覆，立即向消防單位通報。台中市消防局據報派員趕往現場，將全身多處受傷是血的賓士車駕駛吳姓男子送醫急救，仍因傷重不治。

國道三隊警方初步調查，賓士車與休旅車駕駛都未酒駕，賓士車在發生撞擊事故前疑似已偏移車道，懷疑駕駛可能有打瞌睡或精神不濟，且賓士車吳姓駕駛疑似未繫安全帶，因此翻車過程中被拋出車外摔落國道，全案已深入調查，釐清事故原因。

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