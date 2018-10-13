等個紅綠燈也有事！ 三寶男逆向撞小黃落跑

2018-10-13 18:44

〔記者許國楨／台中報導〕林姓運將日前開小黃在路口停等紅燈，突然被一輛急駛過來的自小客逆向撞上，造成車身受損，心想好端端等個紅燈怎麼無故被撞，正準備下車察看時對方竟加速離開，林男氣得報警揪出自小客王姓駕駛，他供稱因趕時間才會急著駛離，誇張的肇逃理由讓林男得知後好傻眼。

台中市第三分局交通分隊隊員蔡政翰當晚獲報在東區復興路與南京路口有交通事故，林姓運將向蔡員表示，當時在南京路口停等紅燈，突然被一輛右轉急駛過來的車撞上，造成車子左側板金嚴重擦撞痕跡，心想好端端等個紅燈怎麼無故被撞，看到賴以為生的計程車變成這樣，且對方撞了竟還直接落跑，整個傻眼。

警方隨即調閱附近監視器過濾，進一步掌握相關車牌號碼以及駕駛人，將46歲的王姓駕駛約談到案，王男警訊中辯稱，他知道在路口有撞上1輛計程車，當下沒有報警是因為正在趕時間，才會急著離開，沒想到運將報案這下子成了肇逃。

分隊長蔡興邦表示，王男因故撞上停等號誌車輛，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，王男仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

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