汐止五指山驚傳男子上吊 水管繞頸陳屍樹林

2018-10-13 16:52

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕台北市郭姓男子今天午後被發現，以黃色塑膠管繞頸，吊死在新北市五指山區林間上，警方初判排除他殺。

陳姓男子今天上午11時許，新北市汐止分局長青派出所報案稱，五指山區八連路三段樹林有一男子以黃色塑膠水管繞頸，吊死在樹林間，現場旁留有一台機車。

汐止分局偵查隊鑑識小組勘驗後，發現死者身上並無任何證件，現場亦無打鬥痕跡，經偵查隊鑑識小組勘驗，初步研判無他殺之嫌。

警方隨後，查出死者為住在台北市的66歲郭姓男子。

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