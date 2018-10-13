轎車擋車教訓機車騎士 反遭檢舉6項違規

黑色三菱駕駛切車擋道教訓辱罵機車騎士，反遭檢舉6項違規，警方表示，機車騎士沒有錯，收到檢舉將約談三菱駕駛到案開罰。（翻攝自化名「商人九」的YouTube影像）

2018-10-13 16:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名騎Gogoro的騎士，前（11）日騎車經鼓山三路，莫名遭後方三菱自小客車頻按喇叭，且切車擋道，搖下車窗質問騎士：「你是故意的嗎？」還用手比右邊：「機車道在這裡，你聽不懂嗎？」騎士回答：「這裡又沒禁行機車」，駕駛竟抓狂幹譙騎士：「幹你婆咧，路是你家開的嗎？衝三小，叫警察看是你對還是我對」，隨即疾駛揚長而去。

騎士不甘被辱，將行車紀錄器的約1分16秒的影片PO上YouTube，並發文指，騎在路上這位大哥熱心地告訴我「機車道」在哪裡，不過，他一直跳針就不太想理他了，已檢舉未繫安全帶、逼車、右側超車、任意跨越兩條車道行駛、危險駕駛和轉彎未使用方向燈。鼓山警分局交通組今表示，等收到檢舉函，會約談三菱駕駛，依法開罰。

影片PO網後，已有超過5萬人次觀看，有網友感嘆地說，「唉～四輪跟二輪的悲哀，再禁行機車下去台灣會沒救了」，有網友認為，「旁邊就路肩了，哪來的機慢車優先道 」、「違規超車又逼車 再加上公然侮辱 ，可以吃土囉！ 」。

鼓山警分局指出，事發地在鼓山三路，屬汽機車混合車道，影片中的Gogoro騎士騎車所在的範圍，並未劃設禁行機車，不論是騎士或駕駛都有路權，將根據騎士所檢舉資料，約談駕駛到案釐清。

Gogoro的騎士舉發該名三菱車主6大違規，警方說，依據道路交通管理處罰條例，「未繫安全帶」可罰1500元，「逼車」可罰6000至24000元，「右側超車」可開罰600至1800元，「任意跨越兩條車道行駛」可罰600至1800元，「危險駕駛」可罰6000至24000，「轉彎未使用方向燈」則可罰600至1800元。

警方指出，其中「逼車」和「危險駕車」屬同一行為，僅能擇一處罰，若行為均屬實，最高可罰3萬900元；由於鼓山分局交通組尚未收到檢舉函，將等收到檢舉後，約談三菱駕駛到案。