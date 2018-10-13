「黑道救命醫院」丟包案逮17嫌破案 行兇原因竟是⋯

警方昨逮捕主嫌朱祐証及共犯共17人。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-10-13 17:43

〔記者許國楨／台中報導〕有擄人勒贖等多項刑案紀案的台中市古姓男子，日前酒店消費遭人自包廂押走痛毆凌虐，最後被丟包在有「黑道救命醫院」稱號的全民醫院前，至今仍命危，警方在案發48小時後宣告破案，將朱姓主嫌及黨羽共17人查緝到案，朱嫌供稱，半年前在同間酒店遭古男「洗臉」（意指羞辱），懷恨在心，當天見古男進入酒店消費，才電召人馬復仇，警方對其說詞存疑深入追查中。

警方指出，國慶日當晚10點多，一輛銀色休旅車疾駛到西屯區一家理K前停下，8名戴口罩男子下車後進入店內，搭電梯直奔4樓，闖入包廂，此時，包廂內有四名道上兄弟正在飲酒作樂，見不速之客一陣驚愕，準備迎擊，對方馬上拿出辣椒水噴灑，趁其他人眼睛睜不開，痛毆有強盜、擄人勒贖、重利等刑案紀錄的43歲古姓男子，將人拉出包廂，以棍棒爆頭敲昏後拖上車離開。

約2小時後，渾身是血的古男被丟包在北屯區中清路上有「黑道救命醫院」的全民醫院前變電箱旁，巡經守望相助隊員發現後報案，緊急將他送往中國醫藥大學附設醫院急救，但目前昏迷指數仍只有3；案發後，轄區第六分局立即成立專案小組，調閱路口監視器畫面擴大追查，鎖定犯案車輛以車追人，在大里區找到犯案車輛，在車內發現被害人血跡。

昨天下午兵分多路陸續逮捕有傷害、毒品、組織犯罪等刑紀錄的26歲主嫌朱祐証，以及當天參與打人及接應共犯共17人，但朱嫌等人犯案時戴的口罩、護目鏡及球棒等，均在案發後丟棄在大里區的一處大排。

朱嫌在警訊中供稱，半年前與古男一起至該酒店消費遭他當眾羞辱，因而懷恨在心，國慶日當晚到該酒店消費時，發現古男也進入酒店，暗中打探包廂號碼後，立即電召人馬闖入包廂押人報復，後來見古男傷勢嚴重狀況不對，一時心急，見附近剛好有全民醫院，才將他載去丟包，隨即鳥獸散各自躲藏。

警方說，古男當晚在酒店包廂及門口被痛毆兩次，第三次則是被載到重劃區凌虐遭丟包至今仍命危，訊後全案依殺人未遂罪嫌送辦。