新莊水泥封屍凶宅85折求售 不到24小時傳「已售出」

今年3月新莊發生駭人聽聞的水泥封屍案，屋主在網路上以85折價格求售該凶宅，貼文不到24小時內即被標示為「已售出」。（資料照）

2018-10-13 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊今年3月發生駭人聽聞的水泥封屍案，震驚社會。有眼尖網友發現，命案凶宅在網路上開價698萬求售，媒體報導，該棟凶宅不到24小時就被標示「已售出」。

有房仲昨在臉書社團PO出出售訊息，內容為新莊凶宅，物件為電梯3房+坡平車位，總建坪41坪，開價698萬，投報率高，歡迎看屋議價，但不可銀貸做價。

《蘋果》報導，眼尖網友詢問「是不是水泥埋屍那間？」，原PO回應「是的」，吸引不少人關注。報導提到，這間房子據悉是葉家父母20年前購入，之前都是葉女繳房貸，姑嫂之間對於房屋屢有爭執。

《聯合報》報導，代友貼文的房仲表示，屋主相當低調，不願透露身份資訊，而該篇出售貼文的狀態在今日中午左右被改為「已售出」，文章也已下架。

本報曾報導，女子張芳馨與葉姓小姑長期不睦，今年3月間，不滿葉女打電話到她娘家抱怨，張女持啞鈴狠砸葉女頭部，強壓頭進臉盆讓她活活溺死，之後再用水泥封屍，把房門反鎖，點燃精油掩蓋異味，維持正常生活起居，其夫還誤以為妹妹前往台東參加路跑，後來雇主起疑報警，揭發全案。

一審法官考量張女自首可減刑，加上已與死者弟弟和解，犯後認罪、表示悔悟，依殺人罪判處無期徒刑，可上訴。