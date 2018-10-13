廚師開BMW違規左轉 女騎士被撞飛命危

BMW自小客在禁止左轉路口貿然左轉撞上機車。（記者許國楨翻攝）

2018-10-13 18:13

〔記者許國楨／台中報導〕在百貨公司餐廳擔任廚師的張姓男子，今天清晨駕駛BMW自小客行經西屯區一處禁止左轉的路口，直接撞上騎車直行的簡姓女騎士，連人帶車被撞飛的簡女當場頭破血流，一度沒了生命跡象，所幸有熱血路人幫忙CPR再交由救護車送醫，但簡女目前仍命危，肇事原因由警方鑑定釐清中。

台中市今天一早下起毛毛雨路面濕滑，清晨6時許，26歲張男駕駛黑色BMW自小客行經台灣大道與文心路口時，突然在文心路左轉台灣大道，接著直接撞上沿台灣大道慢車道往大墩路方向騎車直行的23歲簡姓女騎士，由於撞擊力道猛烈，簡女連人帶車被撞飛，當場失去生命跡象，汽機車零件也散落一地，令人看了怵目驚心。

所幸當時剛好有一位騎車行經的民眾直擊，第一時間下車替簡女做心肺復甦術，再交棒給消防救護人員送醫，經搶救簡女雖已恢復心跳，但目前生命跡象仍不穩定，至於該位熱血民眾未留下資料，在救護車抵達後即離去。

警方獲報趕往處理，發現自小客車身毀損，擋風玻璃碎裂，機車則幾近全毀，顯見撞擊力道猛烈，初步調查，該路口為禁止左轉的路段，肇事張男酒測雖無酒精反應，但已違反標誌標線禁制，在一家百貨公司擔任廚師的他向警方表示，因昨晚在車上睡覺，清晨醒來後直接開車上班，一時恍神未注意該路口禁止左轉，沒想到會闖下大禍，警方表示，肇事原因將進一步鑑定釐清。

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