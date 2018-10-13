「假公安」赴日設機房專詐中國人 台日警合逮17人

2018-10-13 17:20

〔記者邱俊福／台北報導〕以黃姓男子為首的「假公安」詐欺集團，涉嫌派員赴日本愛知縣西尾市，承租一處廢棄屋設置機房，專騙中國民眾，刑事局國際科獲報後經與北市警信義分局共組專案小組，跟日本警方合作，日本出動SAT特殊急襲部隊攻堅搗機房，國內則破獲洗錢水房，日前先後逮黃等17人到案，警方初估經營短短一個月，便詐得上千萬元，將持續擴大偵辦。

刑事局接獲線報，位於日本愛知縣一處廢棄房舍疑有台灣人成立詐欺機房，駐日本聯絡官洽請日方派遣警力，突襲攻堅詐欺機房，惟已人去樓空，然據屋內煙味猶存研判，人員應於日警攻堅前始倉皇逃離。

隨後，專案小組經查該愛知縣機房以詐騙中國民眾為主，為擴大溯源偵辦，查緝與該集團相關的國內不法人士，經國際科監控蒐證近4個月，偵知集團成員於日本機房遭攻堅後，仍返台持續從事詐欺，並循線掌握台中地區水房等犯罪地點。

本月11日清晨，由台中地檢署檢察官林俊言指揮下及其他單位共計50名警力，分持拘票及搜索票至相關地點拘搜，嫌犯還臨時將管理帳簿撕毀丟入垃圾桶，企圖滅證，共逮捕金主黃嫌與旗下機房ˋ水房人員等17人，並查扣新台幣及其他外幣合計177萬5000元、手機24支、各式電腦21台、點鈔機、監視器、網路相關設備等贓證物，依法移送偵辦。

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