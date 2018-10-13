指司法官收賄未受懲遭抗議 張靜回擊：再送一次懲戒

2018-10-13 14:49

〔記者吳政峰／台北報導〕律師張靜去年投書稱有5%至10%的司法官收錢，引發司法界不滿，要求台北律師公會懲處，惟北律審查後認為他的言論未達真實惡意，決議不付懲戒，氣得逾2百位法界人士連署抗議，但張靜不以為意，反嗆「請再把我送一次懲戒」。

劍青檢改、法官改革司法連線、新時代法律學社13日舉辦「律師自律與律師法議題修正研討會」，討論北律不處分張靜的議題，沒想到張靜本人無懼挑戰，隻身進入會場聆聽各界對他的挑戰，氣氛微妙。

雲林地檢署檢察官施家榮指出，律師任意開記者會干擾司法公信力，或接受毒梟委任幫藥腳辯護，都比不上張靜一番司法官收錢說來得更具殺傷力，有這種言論存在，再多的司改決議落實都沒有用，民眾不再信賴司法，呼籲北律應該公布是哪些人決議不懲戒張靜，讓歷史留下紀錄。

政大法律系教授姜世明則對著張靜說，如果說5%至10%的司法官不適任或許說得過去，但指這些人收錢，就應該要有具體證據，否則就是魯莽言論，非常不適當。

張靜不甘示弱回應，5%至10%這個數字不是他憑空捏造，而是人民都如此認為，若大家認為北律的不處分有問題，可請有移送懲戒權利的地檢署再送一次，且希望移送單位不要只是申誡了事，希望能建請除名，這樣對他才有意義。

張靜表示，當時他不只說了司法官收錢，還指出有一半以上的司法官是過去的昏官、現在的恐龍，不知為何大家只對指控收錢跳腳，卻對於恐龍的批評毫無反應，建議施家榮可用此理由，再將他送一次懲戒審議。

現場氣氛雖對立卻不火爆，與會者仍保持著法律修養討論律師自律事項，咸認台灣對律師倫理規範的重視程度較低，希望未來能提高層次，加強自律。